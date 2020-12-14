شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية: غلق ٣ معارض أدوية وضبط 2321 عبوة دواء بيطري مخالفة خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات تفتيشية مفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات المائية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية خلال شهر نوفمبر 2020، لضبط سوق الدواء البيطري، تم خلالها المرور على 20 مركز بيع أدوية بيطرية ومصنع.
وأسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة لـ 14 معرض ومصنع للأدوية البيطرية، وضـبط 2321 عبوة لـ 139 صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخري محظور تداولها بيطريا، فضلا عن تنفيذ 3 محاضر إعدام مضبوطات، وغلق إداري لـ 3 معارض أدوية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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