شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بالرقم القومى للطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن منصة إلكترونية لاستقبال أى شكوى من أولياء الأمور والطلاب فى مختلف المراحل الدراسية أو الاستعلام عن حالة أى شكوى سابقة، وذلك عن طريق إدخال الرقم القومى للطالب والكود الخاص به من خلال الرابط التالى":

https://moe-complains.emis.gov.eg

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال أن الحديث عن إغلاق بعض المدارس فى المحافظات لا أساس له من الصحة، مشددا: "لو اكتشفنا إغلاق مدرسة هنحقق معاها".

وأضاف شوقى، أن قرار إغلاق المدارس "قرار دولة"، متابعا فى رسالته للطلاب وأولياء أمورهم، قائلا: "إحنا الخسرانيين لو قعدنا فى البيت.. ولا يمكن أن نغلق المدارس ونترك الكافيهات".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تلجأ إلى الأبحاث كوسيلة للتقييم، ومن يأمل فى الضغط من أجل إغلاق المدارس لن يكلل هذا بالنجاح، مردفا: "كل واحد خايف على أبنائه.. فإن الدولة تبذل كل الجهود لحمايتهم من فيروس كورونا.. واللى عايز يقعد فى البيت يحول منازل".

وفيما يتعلق بتدخل الجيش فى العملية التعليمية كما يردد الإعلام المعادى والجماعة الإرهابية من الخارج، علق الوزير بالقول: "الجيش لم يتدخل فى التعليم كما يتردد.. والقنوات المعادية هدفها إيقاف حركة التعليم فى مصر"، واستكمل الوزير بقوله: "أولادنا حرام يخسروا سنة دراسية من عمرهم.. وهناك ناس بتحارب من أجل إيقاف عجلة التعليم والاقتصاد فى مصر".