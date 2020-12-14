شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يبدأون الامتحان التدريبى إلكترونيا على التابلت غدا وحتى 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام غدا الثلاثاء الامتحان التدريبى إلكترونيا على التابلت، حيث يختبر الطلاب فى مادتى اللغة العربية والأحياء، ويبدأ الامتحان غدا ويستمر الاختبار حتى 20 من ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.



وأضاف الوزير: أن حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء، والفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان هذا يوم تدريبي وليس امتحان بالمعنى الدارج وليس به .

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى ينطلق 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.









