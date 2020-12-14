التعليم: نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج قائم ومستمر دون تغيير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أى قرارات بإلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين فى الخارج، وأن نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين بالخارج قائم ومستمر كما هو دون تغيير أو إلغاء، مُوضحةً أنه تم إطلاق منصة "حصص مصر" للطلاب المصريين فى الخارج، بهدف توفير طرق تعلم جديدة للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية، كما أنه جار تطوير النظام التعليمى المصرى للمرحلة الثانوية فى الخارج، ليتماشى مع نظام الثانوية العامة الجديد بالداخل. وفى سياق متصل، تم اعتماد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج للعام الدراسى 2020/2021، والتى من المقرر عقدها فى أبريل 2021، بالتعأون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات فى جميع بلاد العالم، ويعد إجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها مصر عن جميع دول العالم، والتى من خلالها يمكن للطالب حال عودته فى أى وقت، الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

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