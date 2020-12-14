شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جرعة أخرى.. وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى غدا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى الذى تنتجة شركة سينوفارم الصينية إلى مصر غدا الثلاثاء وتضم 50 ألف جرعة جديدة ليصبح بوصول الدفعة الثانية برصيد وزارة الصحة 100 ألف جرعة تكفى لـ 50 ألف شخص على أن تبدأ عملية التطعيم بالجرعة الأولى ثم تكون الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وقالت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان لـ ”الخليج 365” : يجرى حاليا وضع خطة للتطعيمات لتشمل الفئات الأولى بالتطعيم، مضيفة أنه يجرى حاليا إنشاء الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الراغبين فى التطعيم.

وأضافت المصادر: "نستهدف توفير 10 ملايين جرعة من اللقاح الصينى، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الجرعات الأخرى لمصر خلال الشهر الجارى تباعا".

كانت الدكتورة هالة زايد قالت إن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.