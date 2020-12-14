شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لأمطار غزيرة اليوم على السواحل الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لوجود منخفض سطحى على البحر المتوسط يتحرك شرقا ناحية غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يسحب كتل باردة من إمداد المرتفع السيبيرى ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة، حيث تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية، مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا، وتكون فرص الامطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم.



ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض 5 درجات فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.