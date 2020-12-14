شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد الحالات الإنسانية بقرية قويسنا البلد وذلك فور استغاثتها عبر وسائل الإعلام، مناشدة المحافظ بمساعدتها والوقوف بجانبها من أجل الحفاظ على مستقبل أبنائها.

جاء ذلك عقب استئناف عمله اليوم ولقائه بها بمكتبه بالديوان العام. يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وأمنة لهم.

تلتمس المواطنة مساعدتها وحصولها على فرصة عمل مناسبة كونها تعول ثلاثة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة وليس لديها مصدر دخل وتقيم بمسكن بالإيجار وليست قادرة على تحمل دفع قيمة الإيجار الشهري بخلاف مصاريف أولادها ومتطلبات الحياة اليومية.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالمواطنين وتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم في إطار تفعيل دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية.