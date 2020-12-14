شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب: العادات والثقافات تمثل سببًا رئيسيًا في الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك تحت عنوان «تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والمنظمات الحكومية في التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا»، والذي شهد حضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، والدكتور مجدي عاشور، ممثلا عن دار الإفتاء، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور عاشور عمري، رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.

وقال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، إن هناك فهم خاطئ لتكاثر النسل، مشيرًا إلى أن العادات والثقافات تمثل سببًا رئيسيًا في الزيادة السكانية، وأكد أن السبب الأساسي للانعكاسات الاقتصادية السلبية يتمثل في مشكلة الزيادة السكانية، معلقا بقوله نحن بهذا الشكل نلد دول ولا نلد أفرادًا، مضيفا أن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع واقتصادياته المختلفة.

وأكد الدكتور حسن راتب أن حل المشكلة السكنية يحمل بين طياته عناصر هامة لعل من بينها دور قصور الثقافة في كل القرى والنجوع وعودتها للعمل التوعوي، من جديد، وأيضًا دور الإعلام المصري في التوعية، وكذلك الجامعات.

وأضاف: «لابد أن نستنهض قصور الثقافة أين هي من الكثافة السكنية وأين دور النوادى والساحات الشعبية أين هذه العلاقات، حينما أسمع ان مصر كانت 5 مليون نسمة وأصبحت 20 مليون ثم 40 مليون ثم 100 مليون، وأيضًا الجامعات لها دور مهم جدا أنها منابر التنوير»، مشيرًا إلى أن أخطر ما يواجه الأمة من تحديات هو اللعب في نسيج هذا الوطن من الداخل، قائلا إن الحضارة الانسانية حضارة واحدة، موضحًا أن أسوء تحديات العصر الحديث هي كورونا، وهي من صنع الإنسان وهذه حقيقة سيثبتها الزمن القريب ومن اصطنع هذه الجراثيم هو من سيكوى به.

وأشار حسن راتب إلى أن مصر تتقدم بخطوات كبيرة تحت زعامة وقيادة مخلصة تبذل كل الجهد لإعادة صياغة الحركة السكنية وتحاول رسم إعادة الخريطة السكنية ببناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، وغيرها، لتعيد صياغة العلاقة المختلة بين المكان والسكان وده جزء حقيقى لحل المشكلة، واعتقد أن دخول الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحلول الجذرية نجح في التصدي للمشكلة بمنتهى الأمانة والقوة.

ووجه الدكتور حسن راتب التحية للقيادة السياسية التي تصدرت لهذه المشاكل بكل شجاعة، كما وجه التحية لوزارة التضامن وقال انها عملت على وعى كامل لاستنهاض المجتمع المدنى كى يشارك في أحداث التنمية.