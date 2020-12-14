شكرا لقرائتكم خبر عن تراب ورمال بمحافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت محافظة المنيا، صباح اليوم الاثنين، اجواء ترابية تسبب في نزوح الرياح المحملة بالاتربة إلى داخل المنازل مما تسبب في صعوبة الرؤية واحجام مع ارتفاع في درجة الحرارة.

وحجب أشعة الشمس تسبب في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الزراعي «القاهرة- أسوان»، وعدد من الطرق الفرعية.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.