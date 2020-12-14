شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار «التوك شو»: حقيقة الصلح بين «مرتضى وسليمان» والتحقيق مع الفنان الموقوف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الأحد عدد من الموضوعات والقضايا الهامة والمتنوعة التي تهم الرأي العام من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج لتلفزيونية أمس.

فاروق حسني يكشف عن رأيه في قضية التطبيع الثقافي مع إسرائيل

حل الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ضيفًا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المُذاع على فضائية «mbc مصر»، وتحدث «حسني» في حواره عن رأية في عدة موضوعات ترصد وضع المشهد الثقافي، وتضمنت قضية الرسوم المسيئة للرسول، وأغاني المهرجانات، وقضية التطبيع الثقافي مع إسرائيل.

قال «حسني» إن «سبب خروجه من اليونيسكو هو أنه كان ضد عملية التطبيع، ولكنه لا يستطيع تثبيت الزمن الذي يتلون بظروفه، وأرى أننا أصبحنا نريد معرفة ما تنتجه إسرائيل فنيًا وثقافيًا ويجب أن يطلع الشعب على ذلك».

وأضاف «أرى أنه لا يجوز عملية التطبيع إلا إذا تم الاعتراف بدولة فلسطين ودولة إسرائيل، أما المواقف السياسية الموجودة على الساحة تجعلنا نفكر وفقًا لها، حيث نرى ما يحدث مع الدول التي طبقت التطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى ضرورة الوصول لحوار جاد للوصول لعلاقة ذات طابع معين مع إسرائيل حيث لا يمكن محوها» مشيرًا إلى أنه التفكير السياسي له عتباراته.

وعن قضية الرسوم المسيئة للرسول فقال: «التطاول على الرسول أمر يسيء إلينا، ولكن هذه القضية تعتبر دينية لكنها تدخل تحت بند السياسة مما يتطلب من فرنسا نظرة للمجتمع الدولي لمعرفة ما إذا كان هذا التصرف يسيء إلينا أم لا»، مضيفًا أنه من الصعب منعهم من هذه التصرفات لأن الدستور الفرنسي يسمح بذلك.

تفاصيل افتتاح عيادة «طبيب الغلابة» مجددًا

تحدث الدكتور حسني سعد قطب عن تفاصيل فتح عيادة الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» مجددًا من خلال مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» المُذاع على القناة «الأولى»، مؤكدًا على أنه قام بافتتاح العيادة مرة أخرى استكمالًا لمشوار الطبيب الراحل وتأدية رسالته.

قال «قطب» إنه أضاف بعض التعديلات على نفس العيادة، على أن يكون الكشف بسعر رمزي قدره 15 جنيه، وأنه في انتظار كل المقبلين على العيادة«، موضحًا أن العيادة ستعمل في تخصصات طبية مختلفة وليس تخصص واحد فقط.

أشرف ذكي يكشف تفاصيل التحقيق مع الفنان الموقوف

حل الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة أمس من برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على فضائية «on»، وتحدث خلال لقائه عن طموحه في بداية مشواره الفني ورغبته في أن يصبح عميد معهد الفنون المسرحية، وتفاصيل لحظة سماعه لخبر وفاة هيثم أحمد زكي، بالإضافة لحديثه عن علاقته بشقيقته الفنانة ماجدة زكي.

كما كشف «زكي» عن تفاصيل التحقيق مع الفنان الموقوف لاتهامه بالتطبيع مع إسرائيل قائلًا: «التحقيق تم معه أمس الأحد حيث مثل أمام لجنة التحقيق المكونة من مستشار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من نقابة المهن التمثيلية وهما الفنان سامي مغاوري وأيمن عزب»، موضحًا أنه ليس على علم بتفاصيل التحقيق احترامًا لسيادة لجنة التحقيق.

أحمد سليمان يؤكد على رفض التصالح مع مرتضى منصور

حل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد»، وتحدث عن نظرته للمشهد الرياضي خلال المرحلة الحالية.

وكشف «سليمان» عن موقفه من الصلح مع المستشار مرتضى منصور، وقال: «مرتضى أساء لنا جميعصا وأساء لي شخصيًا، وعملت معه لمدة تسع سنوات من أجل النادي الزمالك، تركت عملي في التدريب رغم اأنني كنت أتقاضى أجرًا كبير من أجل العمل التطوعي بالنادي، وكانت من أصعب السنوات التي قضيتها في العمل».

وأضاف «قام بتسريب بيانات خاصة بالشؤون المالية للنادي للمواقع الإلكترونية»، موضحًا أنه أيضًا كان يحترمه كرئيس للنادي«.