شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من «إحساسك نعمة» لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، المرحلة الثانية من الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية «إحساسك نعمة» بإشراف وزارة الصحة، وبمشاركة المعهد القومي للسكر، والجمعية المصرية للقدم السكري، والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وبرعاية إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء.

وتشمل المرحلة الثانية من الحملة، عودة القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة، بعد توقف عدة أشهر بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا، بما يضمن اكتشاف المصابين بـ«التهاب الأعصاب الطرفية»، بالاستعانة بأطباء متخصصين، وإجراء الفحوصات الخاصة بمرض السكر، وصرف العلاجات الخاصة به بالمجان.

وقال الدكتور هاني عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب وعضو الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، خلال احتفالية إطلاق المرحلة الثانية من حملة «إحساسك نعمة»، إن التهاب الأعصاب الطرفية من أهم مسببات الإعاقة الحركية، مشير أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الاعصاب، على رأسها مرض السكر، موضحًا أن التهاب الأعصاب السكري من أبرز المضاعفات التي تصيب مريض السكر.

وكشف عارف، أن نصف مرضى السكر يصابوا بمشاكل في الأعصاب الطرفية بدرجات متفاوتة، منوهًا بأن التهاب الأعصاب يؤثر بصور مختلفة على المرضى، ومن الممكن أن يسبب الإعاقة وعدم القدرة على الحركة

وعن أعراض الإصابة بالتهاب أعصاب، نوه بأن الشعور بألم في أعصاب الجسم، وضعف وإجهاد شديد، و«تنميل» الأطراف، والشعور بثقل شديد في الأطراف، مشدداً على ضرورة التوجه للطبيب المختص في أسرع وقت عند ظهور أحد هذه المؤشرات.

وتابع: هناك أشكال مختلفة لآلام الأعصاب، منها الآلم الذي يمتد من أسفل الظهر عبر الفخذ إلى الساقين، والتي تنتج عن جذور الأعصاب المتهيجة في العمود الفقري والمعروف بـ«عرق النسا».

وشدد أستاذ أمراض المخ والأعصاب، على أهمية الاكتشاف المبكر وعلاج السبب الرئيسي للالم، سواء كان مرض السكر أو مشاكل العمود الفقري، بما يساعد في تحسن الحالة العامة للمريض.

وقال إن علاجات التهاب الأعصاب، تشمل تناول أدوية مضاد للأكسدة للوقاية من مضاعفات مرض السكرى والأمراض الأخرى مثل «ثيوتاسيد»، مع أدوية لتخفيف الام الأعصاب، مضيفًا: «هناك خطأ شائع وهو استخدام المسكنات التقليدية لعلاج الام الأعصاب، رغم أنها دون جدوى».

وقال الدكتور يسري الهواري أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة القاهرة، إن مصر السكر مرض صامت، وقد يصاب الشخص بمضاعفات مثل التهاب الأعصاب دون أن يكتشف إصابته بالسبب الرئيسي، وهو مرض السكر.

وتابع: «الإحساس بالألم نعمة لأنه يعطي الشخص جرس إنذار عن وجود مشكلة صحية ما»، مؤكدًا أن وجود أدوية متعددة يمنح المريض خيارات أفضل وأكثر.

وأثنى على جهد الشركة وإطلاقها للحملة، بما يضمن توعية المريض ووصول المعلومة الطبية الصحيحة.

فيما قال الدكتور أشرف النحال أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بالقصر العيني، إن حملة «إحساسك نعمة» هي الاولى من نوعها للتوعية بالتهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أن حققت تواجد فعلي من خلال القوافل المختلفة التي تواجدت على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الحملة تتماشى مع التوجهات الرئاسية وخطة وزارة الصحة لمواجهة الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري وما يسببه من مضاعفات، مشددًا على أهمية هذه الحملات خاصة ظل جائحة كورونا، بما يضمن توعية الفئات الاكثر خطورة في حالة إصابتها بالفيروس.

وفرق «النحال»، بين آلام الأعصاب، والآلام التي نشعر بها في الأوقات العادية مثل الآلم المفاصل والعظام والظهر، موضحًا أن الآلام الناتجة عن الأعصاب غالبًا ما يصحبها إحساس المريض بالتنميل والحرقان، وهو ما يعد مؤشر على وجود مشكلة في الأعصاب.

حضر الاحتفالية الفنانة نهال عنبر سفيرة الحملة، التي أشادت بما تقدمه الشركة من خدمات للمريض تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وقالت إن الحملة تشمل نشر الوعي والتثقيف الصحي، مع تقديم خدمة الاستشارات المجانية لمرضى السكر بما يساعدهم على الحصول على المعلومة الصحيحة، خاصة في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

وقال الدكتور جورج ماهر، مسؤول الحملة، إن الحملة تعمل على 3 محاور رئيسية، تتمثل في المرضى والأطباء والصيادلة، حيث تبدأ الحملة برفع الوعي وتثقيف المرضى والمواطنين بشكل عام بمرض التهاب الاعصاب الطرفية وأسبابه وأعراضه المختلفة من خلال بث إعلانات تلفزيونية، وتقديم نصائح من خلال محطات الراديو المختلفة.

وذكر أن الحملة تتضمن نشر المعلومات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع مواد تعليمية وتثقيفية في الأماكن التي يتواجد بها المرضى تحتوي على المعلومات والنصائح الطبية اللازمة.

وأضاف، أن المحور الثاني وهو “الأطباء”، حيث يتم العمل عليه من خلال تنظيم عدة مؤتمرات واجتماعات طبية لشباب الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات والجهات الراعية والمعنية، وذلك لتدريب الأطباء على كيفية تشخيص وعلاج مرض التهاب الاعصاب الطرفية، مع التأكد من توفر الأدوات اللازمة والسهلة لتشخيص المرض في أماكن الكشف وذلك للمساعدة في الكشف المبكر عن المرض.

وأكد تقديم خدمة الاستشارات المجانية، من خلال تطبيق «صحتك»، بالاستعانة بـ ١٠٠٠ طبيب متخصص وهم سفراء للحملة، بما يضمن تواصل المريض مع الأطباء إلكترونيا للرد على استفساراتهم.