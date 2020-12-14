شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي»: التأمين الصحى الشامل هدية الرئيس للشعب.. والمنظومة مميكنة بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد دكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، أن التأمين الصحي الشامل هدية من الرئيس السيسي للشعب المصري، ومن أعظم المشروعات الصحية في تاريخ مصر المرتبطة بالخدمات الصحية للمواطن والأسرة المصرية.

وقال «السبكي» في مؤتمر خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية لمتابعة إستكمال أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل، إن التحدي الحقيقي كان توفير الملاءة المالية للتمويل للمشروع، لافتًا إلى أن الأمراض المزمنة كانت تحديًا كبيرًا لولا المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، وأهمها مبادرة مكافحة فيروس سي والأمراض المزمنة والقضاء على قوائم الانتظار، ومشيرًا إلى أن أهل الشر هاجموا منظومة التأمين الصحي الشامل، وموضحًا أن الوزارة تتبع أسلوبًا علميًا وتكنولوجيًا رائعًا بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة الرقابية لتنفيذ المشروع، مشددًا على تحدي عدم ثقة المواطن في الخدمات الصحية بالماضي.

جاء ذلك على هامش استقبال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لرئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بعد انتهاء تطويرها ودخولها ضمن منظومة التامين الصحي الجديدة.

ونفى «السبكي» أن يكون الهدف من التأمين الصحي تنمية موارد الدولة، وأنه تم توحيد جهة الولاية على كل المستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل لمواجهة ما وصفه بـ«التفتيت».

وقال «السبكي» إن منظومة التأمين الجديدة مميكنة بالكامل، موضحًا أنه في حالة ذهاب المريض المسجل بالمنظومة لأي مستشفى أو مركز أو وحدة طبية تابعة للتأمين الصحي الشامل، سيجد كل بياناته مسجلة لديهم، وهذا سيساعده على توفير وقت طويل وإجراءات كثيرة، لافتًا إلى أنه ليس شرط تأمين مستقبل العائلة يكون تأمينا ماديا، اشتراك المواطن في التأمين الصحي الشامل هو تأمين لمستقبل عائلته الصحي للأبد، مشيرًا إلى أن هدف وزارة الصحة في 2030 أن يكون الشعب المصري كله مؤمنا عليه بتأمين صحي شامل دون أي تمييز بين طبقات الشعب في الخدمة العلاجية المقدمة، لافتا إلى توفير خدمات طبية منزلية للمرضى في منظومة التأمين الجديدة، قائلا: «إنه في حالة أن المريض غير قادر على التوجه للمستشفى، التأمين الصحي الشامل بيوفر له خدمة طبية منزلية».

واوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية سهولة تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية للاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل، قائلا: «مش هتحتاج أكتر من بطاقة الرقم القومي عشان تسجل في منظومة التأمين الصحي الشامل، الشرط الوحيد أن تكون سارية».

وتابع: «سواء كنت موظف قطاع خاص أو قطاع عام، هتكون من المستفيدين بالتأمين الصحي الشامل الجديد، لأنه نظام تكافلي يشمل كل فئات الشعب دون تمييز».

وأعلن الدكتور أحمد السبكي عن تقديم 2300 خدمة طبية في المنظومة الجديدة بالمحافظات، ومن أهمها التدخل الجراحي وعلاج الأورام، موضحًا أنه يوفر خدمات علاجية شاملة مثل الإقامة بالمستشفى وإجراء عمليات جراحية، ولافتًا إلى أنه من خلال المنظومة الجديدة، تم توفير الراحة والعناية لكبار السن من خلال تخصيص شبابيك وعيادات خاصة بهم، وفي إطار حرص الهيئة على راحتهم وتقليل الزحام، مشددًا على أن التأمين الصحي الشامل هو ضمان للشعب المصري كله في حياة صحية سليمة وآمنة.

وردًا على سؤال: هل تسمح المنظومة الجديدة بنقل الملف الصحي للمواطن من محافظة لمحافظة؟، أجاب «السبكي»: «لو اضطر المواطن لنقل محل إقامتك لمحافظة جديدة، هناك إجراءات بسيطة لازم تقوم بيها عشان تفضل تستمتع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وهي تقديم ما يثبت النقل مثل وصل الكهرباء أو عقد حيازة المنزل الجديد».

وقال «السبكي» إن منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن وزارة الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهدفها جمع التمويل من 13 مصدرًا ماليًا يشرف عليه وزير المالية، وهيئة الاعتماد والجودة وتتبع رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن 76.5% نسبة التسجيل بالتأمين الصحي الشامل بالاسماعيلية، مؤكدًا استمرار العمل لاستكمال تجهيزات المستشفيات والمراكز الصحية التي تنضم للتأمين الصحي الشامل.