شكرا لقرائتكم خبر عن مياه أسيوط: تطبيق أنظمة تكنولوجيا جديدة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، توفير الدعم اللوجيستى للمساعدة فى مواجهة الازمات والطوارىء وذلك بتحديد النقاط الساخنة والانفاق المعرضة لتراكم مياه الامطار على خرائط GIS ، فضلاً عن توفير المعدات الميكانيكية الداعمة لقدرة الشركة الفائقة فى التعامل مع الازمات والطوارىء من انفجارات أو كسور بالشبكات واصلاح الاعطال فى أوقات قياسية دون تأثير على مستوى الخدمة .

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من حيث الكم والجودة.

وأضاف أن الشركة تقوم بدراسات جدوى فنية واقتصادية للمناطق التى تعانى من قصور فى مستوى الخدمات المقدمة المقترحات اللازمة لعلاج ذلك.

وتابع أنه جارى تحسين ورفع كفاءة وحدات انتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع وكذلك وحدات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى مما له من اثر ايجابى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تدعيم عدد (7) مراكز خدمة عملاء متنقل بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية لتحقيق تواصل جيد وفعال مع المواطنين، هذا بالأضافة إلى تطبيق منظومة التحصيل الالكترونى (ADVAC) وتفعيل منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى حدوث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً وذلك من خلال ربط جميع المحطات المرشحة بالشركة على نظام (SCADA) للمراقبة والتحكم فى عمليات التشغيل وتحسين الاداء وتوفير النفقات التشغيلية وتركيب 80 جهاز قياس تصرف و45 جهاز قياس ضغط في 49 محطة ، وتطبيق منظومة (DMA) لتقليل الفاقد من المياه المنتجة مما يعود بالنفع العام على جميع العملاء.