كتل سيبيرية باردة.. أمطار غزيرة تبدأ خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود منخفض سطحي على البحر المتوسط يتحرك الآن شرقا ناحية غرب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المنخفض يسحب كتلا باردة من إمداد المرتفع السيبيري ليساعد على تعمقه ونموه خلال الفترة القادمة.

وتابعت: "تبدأ الأمطار الغزيرة مع نهاية اليوم على السواحل الغربية مع استمرار رياح غربية مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة والدلتا وتكون فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة خلال اليوم".