"موسيماني" ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" في حلقة اليوم الإثنين، بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلى، بعد تحقيقه للثلاثية مع النادى.

يتطرق اللقاء إلى كواليس حصوله على بطولة الدورى ثم بطولة دوري أبطال أفريقيا وأخيرًا كأس مصر، وأحلامه وطموحه مع النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أول مدرب أفريقي يتولى تدريب النادي الأهلي على مدار تاريخه.

وقالت إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لكل عشاق الكرة انتظروا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي اليوم الإثنين الساعة ١١ مساءً فقط وحصرياً على Dmc.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة "دى ام سى"، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.