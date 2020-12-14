شكرا لقرائتكم خبر عن «دراكولا وكلماته الأخيرة».. عرض مسرحي بـ«ثقافة دمياط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الموسم المسرحى، الجديد، للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعروض نوادي المسرح بفرع ثقافة دمياط، بحضور أعضاء لجنة التحكيم المخرج المسرحي، خالد توفيق، ورامز عماد ومحمد على إبراهيم.

تضمنت عروض اليوم الأول لقصر ثقافة دمياط، مسرحية «دراكولا وكلماته الأخيرة» للمخرج محمد البحري، وتأليف عبده الحسيني، وماكياج وديكور خلود ابو العنين، بطولة كريم خليل، عمرو الزغبي، إسراء عاطف، جهاد رشوان، تدور أحداثها عن الجانب الإنساني للبطل دراكولا وطوال العرض يتساءل عن نهايته، إلى أن يتقابل مع عراف فيتفق معه على صفقة ليكشف له السر مقابل أن يطيل عمره، والعرض الثاني بعنوان «ظلال» للمخرج أحمد سامي، تأليف خالد توفيق، إعداد فريد يوسف، موسيقى إسلام الموافي، بطولة أحمد ضيف، إبراهيم رجب، أمل موسي، خالد البيومي، والقصة تدور أحداثها عن المتهم الوحيد بالقتل وهو النور، والعرض الثالث جاء بعنوان «هو في كدة» للمخرجة الشابة مي الهندي، والمؤلف شريف صلاح الدين، بطولة أمير أسعد، فهد رضوان، محمد عاشور، إلى جانب عرضين آخرين بعنوان «ياما في الجراب» للمخرج عبده عرابي

شهد الختام باليوم الثاني ثلاثة عروض مسرحية، جاء العرض الأول للمخرج عبدالرحمن أدم بعنوان «أسود فاتح» لقصر ثقافة دمياط، والعرض الثاني ضمن عروض قصر ثقافة دمياط الجديدة بعنوان «الإستبالية» تأليف وإخراج نوران عماد، بطولة إسلام جمال، نورا فياض، مجدي وهداني، وتدور أحداثها عن لقاء بمستشفي المجانين تدخلها فتاة لتندمج مع المجانين وتجد ذاتها معهم، بينما جاء العرض الثالث بعنوان «دراما الشحاذين» للمخرج نور الدين العباسي، تأليف بدر الدين محارب، بطولة نور العباسي، عمر دويدار، نورهان محسن، نداء السويسي، وتدور القصة مع مجموعة شحاذين راغبين في العيش بصورة آدمية، إلى جانب عرض «امسك مدمن» للمخرج أحمد كرم ضمن عروض قصر ثقافة كفر سعد.