شكرا لقرائتكم خبر عن قصور الثقافة تختتم فعاليات دورة «فهرسة وتصنيف المكتبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الورشة التدريبية «فهرسة وتصنيف المكتبات» للمجموعة الرابعة والأخيرة، لخمسة عشر متدرباً من العاملين بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، عبر تقنية البث المباشر، والتي أقيمت في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجارى.

استهدفت الورشة في مقامها الأول تطوير الخدمات المكتبية كلُ حسب موقعة الثقافي، وتداول المعلومات لرقمنتها ومواكبة التطور السريع لنظم وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت آخر محاضراتها بناء مصادر المعلومات في المكتبات، والتى ألقاها الدكتور رؤوف عبدالحفيظ هلال، أستاذ بقسم المكتبات بجامعة عين شمس، موضحاً أن عملية البناء تشمل تحديد ميادين القوة والضعف في المجموعات بالنسبة لاحتياجات المستفيدين والموارد المتاحة للمكتبة، والعمل على تصحيح الضعف القائم إن وجد، وهي عملية لا تتوقف على التزويد فقط، بل على عدد من العناصر والعمليات التي تشكل في مجموعها عملية بناء المجموعات.