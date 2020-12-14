شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دير البراموس بوادى النطرون يوّدع شيخ الرهبان بـ«صلاة جنّاز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن دير البراموس أحد أديرة وادى النطرون، الاثنين، نياحة شيخ الرهبان الشيخ القمص مينا البراموسي، عن عمر قارب الـ ٨٨ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ٦١ سنة.
وتقام صلاة تجنيز الراهب المتنيح، اليوم الاثنين بمقر ديره في وادى النطرون ووداعه بحضور ومشاركة رهبان الأديرة، ووسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية تحسبا لفيروس كورونا المستجد.
بدوره أرسل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تعزية إلى الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء، (البراموس) بوادي النطرون، ومجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب القمص مينا البراموسي، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار، وعزاءا سمائياً.
ولد الراهب المتنيح في ٢٧ فبراير ١٩٣٣، انضم إلى دير البراموس يوم ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩ وترهب بعد أقل من شهر من دخوله الدير، يوم ٢١ يناير ١٩٦٠، نال درجة القسيسية في ٢٤ أغسطس ١٩٦٣ والقمصية في ٢١ نوفمبر ١٩٦٤.
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