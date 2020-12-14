شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشارك في قافلة خيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية في أعمال قافلة خيرية نظمتها جامعة بنى سويف التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من فيروس كورونا في محافظة بنى سويف وذلك بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

وشملت القافلة توزيع 520 كرتونة مواد غذائية 520 كيلو لحم على الأسر الفقيرة بقرية على حمودة وجزيرة أبوصالح ببنى سويف بحضور السيدة حنان الدرباشي مدير مؤسسة مصر الخير فرع بنى سويف وممثلين عن كويكا.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تتوانى في تأدية رسالتها في خدمة المجتمع مشيرًا أن رسالة جامعة بنى سويف التكنولوجية لا تنحصر في النهوض بالعملية التعليمية فقط وانما تشمل المساهمة الفعالة في الدور المجتمعي بكافة صوره وأشكاله المتعددة.

ووجه عبدالقادر الشكر للقائمين على القافلة لجهودهم في المجال الخيري والعمل الإنساني مشيرًا إلى أن ذلك يأتى في إطار رفع العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.