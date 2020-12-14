شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورياح مثيرة للأتربة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال، اليوم الإثنين.

ولفتت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم 5 درجات عن يوم الأحد تبدأ مع فترة الظهيرة.

وأوضحت أن معظم الأنحاء ستشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون على السواحل الشمالية، تمتد لبعض محافظات الوجه البحري لكنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد نشاط لرياح مثيرة للأتربة والرمال على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القنال وسيناء ستقل معها الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية من اليوم وغدًا الثلاثاء.