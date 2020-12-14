شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة كف.. قصيدة لثقافة القلج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية، أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، بدأت بقصيدة «لم ابدأ» لمعتز الراوي، وقصيدة «هكذا» لهبة حسن، ثم قصيدة «قراءة كف» لسيد مرسي، وختاما قصيدة «الوصية» لولاء عدنان.

بينما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية شعرية أدارها الشاعر عواد مهنى، بحضور العديد من أعضاء وضيوف النادي، استهل اللقاء بقصيدة «خماسيات» لأيمن سالم، ثم قصيدة «مش طالب منك شكر» لمروة أشرف، وقصيدة «شبرا» للشاعر ربيع عبدالرازق، بحضور الشعراء محمد مصطفى الهلالي، وخالد محمد، وولاء البركاوي، وإيمان سعيد، والكاتب الصحفي محمد الحلواني.