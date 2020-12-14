شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة لافتتاح مشروعات برنامج إدارة المخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، وذلك لافتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنها افتتاح مصنع سيدي سالم بعد تطويره لتدوير المخلفات، ووضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، بالإضافة إلى متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفر الشيخ للتعاون في المجالات البيئية والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالاً لمبادرة «اتحضر للأخضر» التي تم تنفيذها في الجامعة.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وناقشت وزيرة البيئة موقف مصنع سيدي سالم، وإدارة المحافظة له.