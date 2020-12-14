شكرا لقرائتكم خبر عن عقب شفائه من كورونا.. محافـظ المنوفية يباشر مهام عمله بمقر مكتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب شفائه من إصابته بفيروس كورونا، حيث وصل مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحا وأكد على مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لشعب المنوفية.

كما أوضح محافظ المنوفية أنه حرص على متابعة آلية سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية والتواصل مع التنفيذين، وكذا متابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

كما يتوجه اللواء إبراهيم أبوليمون بخالص الشكر والعرفان لكافة المسؤولين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل، والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

ويناشد محافظ المنوفية شعب المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.