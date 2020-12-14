رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واستعرض وزير السياحة والآثار أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التي تجرى حاليا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى مُستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط، مؤكداً أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون حدثاً مبهراً يخطف الأنظار على مستوى العالم، وسيتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكسُ عظمة مصر وحضارتها.

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