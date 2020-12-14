شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تبدأ غدا تسليم أراضى العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15/12/2020، وحتى يوم الخميس 22/4/2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق ( امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث المنطقة B، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 61 : 80، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 81 : 100، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 101: 120، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 141 : 160، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 161 : 186، يوم الأحد 27/12/2020، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D، من 1 : 20، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 81 :100، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 261 :280، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 301 : 320، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 321 : 340، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 341 : 360، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 361 : 380، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 381 : 400، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 401 : 420، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 421 : 444، يوم الأربعاء 27/1/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C، من 1 :20، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 10/2/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 11/2/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 14/2/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 15/2/2021، والقطع من 241 :260، يوم الثلاثاء 16/2/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 17/2/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الخميس 18/2/2021، والقطع من 301 : 314، يوم الأحد 21/2/2021.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للمنطقة E، سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23/2/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24/2/2021، والقطع من 61 : 84، يوم الخميس 25/2/2021، وبالمنطقة K، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 28/2/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 2/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 3/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 4/3/2021، وبالمنطقة A القطع من 1 : 20، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 8/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 10/3/2021، والقطع من 81 : 90، يوم الخميس 11/3/2021، وبالمنطقة F، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 14/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 15/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 16/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الأربعاء 17/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 18/3/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الأحد 21/3/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1 : 20، يوم الإثنين 22/3/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 23/3/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 24/3/2021، والقطع من61 : 80، يوم الخميس 25/3/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 28/3/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 29/3/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 30/3/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 31/3/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الخميس 1/4/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الأحد 4/4/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الثلاثاء 6/4/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الأربعاء 7/4/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الخميس 8/4/2021، والقطع من 281 : 299، يوم الأحد 11/4/2021.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى السابع بالمرحلة السادسة بيت الوطن بالمنطقة A، أرقام (84 – 156 – 69 – 76 – 79 – 104 – 170 – 80 – 85 – 129 – 73 – 127 – 125 – 133 - 122)، يوم الثلاثاء 15/12/2020، والقطع بالمنطقة B، أرقام (43 – 186 – 52 – 48 – 176 -224 – 223 – 168 – 171 – 174 – 172 - 178) ، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع بالمنطقة C، أرقام (97 – 16 – 113 – 155 – 88 – 60 – 61 – 81 – 50 – 89 – 7 - 77 - 58)، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع بالمنطقة D، أرقام (259 – 99 – 299 – 262 - 256)، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع بالمنطقة E، أرقام (136 – 70 – 79 – 140 – 81 – 51 – 47 – 52 – 45 - 43)، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع بالمنطقة F، أرقام (43 – 14 – 8 – 13 – 4 – 97 – 70 – 122 – 127 – 132 – 36 – 37 – 99 – 53 – 73 – 41)، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع بالمنطقة G، رقمى (3 - 93)، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع بالمنطقة H، أرقام (4 – 42 – 47 – 31 - 46)، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع بالمنطقةI ، أرقام (10 – 58 – 33 – 75 – 74 – 26 – 91 – 47 – 48 – 12 – 11 – 49 - 4)، يوم الأحد 27/12/2020، وتخصيص يوم الإثنين 28/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم القطع شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE بالمنطقة D، من 1 : 14، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 15 : 29، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 30 : 44، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من 45 : 59، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 60 : 74، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 105 : 119، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 120 : 134، يوم الأحد 10/1/2021، والقطع من 135 : 156، يوم الإثنين 11/1/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة E، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 15 : 30، يوم الأربعاء 13/1/2021، والقطع من 44 : 58، يوم الخميس 14/1/2021، والقطع من 59 : 66، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 82 : 96، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 97 : 111، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 112 : 126، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 127 : 141، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 142 : 156، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 157 : 175، يوم الإثنين 25/1/2021.

وأضاف رئيس جهاز "القاهرة الجديدة"، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة F، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 15 : 29، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 45 : 59، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الثلاثاء 2/2/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الأربعاء 3/2/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الخميس 4/2/2021، والقطع من 105 : 119، يوم الأحد 7/2/2021، والقطع من 120 : 138، يوم الإثنين 8/2/2021، وبالمنطقة G القطع من 1 : 13، يوم الثلاثاء 9/2/2021، والقطع من 24 : 38، يوم الأربعاء 10/2/2021، والقطع من 39 : 53، يوم الخميس 11/2/2021، والقطع من 54 : 60، يوم الأحد 14/2/2021، والقطع من 73 : 87 ، يوم الإثنين 15/2/2021، والقطع من 88 : 102، يوم الثلاثاء 16/2/2021، والقطع من 103 : 117، يوم الأربعاء 17/2/2021، والقطع من 118 : 132، يوم الخميس 18/2/2021، والقطع من 133 : 144، يوم الأحد 21/2/2021، والقطع من 145 : 154، يوم الإثنين 22/2/2021، وبالمنطقة A، القطع من 1 : 14، يوم الثلاثاء 23/2/2021، والقطع من 15 : 29، يوم الأربعاء 24/2/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الخميس 25/2/2021، والقطع من 45 : 59، يوم الأحد 28/2/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الثلاثاء 2/3/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الأربعاء 3/3/2021، والقطع من 105 : 119، يوم الخميس 4/3/2021، والقطع من 120 : 134، يوم الأحد 7/3/2021، والقطع من 135 : 149، يوم الإثنين 8/3/2021، والقطع من 150 : 164، يوم الثلاثاء 9/3/2021، والقطع من 165 : 182، يوم الأربعاء 10/3/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C من 1 : 14، يوم الخميس 11/3/2021، والقطع من 15 : 29 يوم الأحد 14/3/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الإثنين 15/3/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الأربعاء 17/3/2021، والقطع من 75 : 83، يوم الخميس 18/3/2021، وبالمنطقة B، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 21/3/2021، والقطع من 15 : 29، يوم الإثنين 22/3/2021، والقطع من 30 : 44، يوم الثلاثاء 23/3/2021، والقطع من 45 : 59، يوم الأربعاء 24/3/2021، والقطع من 60 : 74، يوم الخميس 25/3/2021، والقطع من 75 : 89، يوم الأحد 28/3/2021، والقطع من 90 : 104، يوم الإثنين 29/3/2021، والقطع من 105: 119، يوم الثلاثاء30/3/2021، والقطع من 120 : 134، يوم الأربعاء 31/3/2021، والقطع من 135 : 149، يوم الخميس 1/4/2021، والقطع من 150 : 164، يوم الأحد 4/4/2021، والقطع من 165: 179، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 180 : 194، يوم الثلاثاء 6/4/2021، والقطع من 195 : 209، يوم الأربعاء 7/4/2021، والقطع من 210 : 224، يوم الخميس 8/4/2021، والقطع من 225 : 239، يوم الأحد 11/4/2021، والقطع من 240 : 254، يوم الإثنين 12/4/2021، والقطع من 255 : 269، يوم الثلاثاء 13/4/2021، والقطع من 270 : 284، يوم الأربعاء 14/4/2021، والقطع من 285 : 299، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 300: 313، يوم الأحد 18/4/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 19/4/2021 : الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.