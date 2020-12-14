شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة كلية الشرطة..تعرف على امتيازات يحصل عليها الملتحقون بالأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الطلاب المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة النتيجة النهائية، التي ربما تظهر خلال الساعات المقبلة، ويتم ابلاغهم بها تليفونيًا أو عن طريق رسائل نصية هاتفية، وذلك بعد تجاوزهم عدد من الاختبارات التي وضعتها أكاديمية الشرطة سواء علمية أو رياضية وبدنية.

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".

ويتمتع الطلاب الملتحقون بكلية الشرطة من خريجى الحقوق بعدة امتيازات، أبرزها منح الدارس طوال فترة الدراسة مُكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، ويُمنح الخريج شهادة الدبلوم فـى مـواد الشُرطـة، ويُعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول، ويتمتع الخريج بكافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه، ورعاية رياضية "بالاشتراك في نوادي الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة"، ورعاية اجتماعية "المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات "، ورعاية ثقافية "السماح بالدراسات العُليا والبعثات".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.