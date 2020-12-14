شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة والعدل يوقعان بروتوكول تعاون لبناء القدرات فى قضايا حماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمستشار عمر مروان، وزير العدل بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى العدل والبيئة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين فى مجال صون البيئة وحمايتها وكذلك خبراء البيئة الملحقين بالدوائر البيئية في مجال تقييم الأضرار البيئية، وكذلك تزويد القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية بكل ماهو جديد بشأن الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية ومايتفرع عنها من التزامات على الصعيد الوطنى باعتبار ان الاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر تصبح جزءا من التشريع الوطنى.

وأكدت وزيرة البيئة اعتزازها وتقديرها لرجال القضاء ورسالتهم فى إنفاذ القوانين وتشريعات حماية البيئة، وأن البروتوكول يهدف إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية فى الأمور البيئية التي تشكل محور القضايا البيئية بهدف تعزيز العمل بمنظومة دوائر القضاء البيئى المشكلة بقرارات المستشار وزير العدل والذي يحرص كل الحرص على الارتقاء بمنظومة ادارة العدالة.

كما يهدف البروتوكول إلى إجراء الدراسات والبحوث البيئية القانونية، وتشجيع نشر الأحكام البيئية بوصفها إحدى ركائز الممارسات الفضلى فى القضاء البيئى، وتذليل الصعوبات والمعوقات التى تنتهك حق الإنسان فى أن يتمتع بالحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة خالية من التلوث.