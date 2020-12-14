مرصد الأزهر يؤكد على مواجهة الخطر المتزايد لليمين المتطرف بالنمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر ضرورة مواجهة الخطر المتزايد لتيار اليمين المتطرف بالنمسا الذي يسعى إلى تقويض الأمن الاجتماعي والدولي؛ بوصفه إرهابًا عابرًا للحدود ولا يقتصر على بيئة أو مجتمع أو مناخ معين بل يسعي لهدم كل شيء في سبيل تحقيق غايته.

وأشار في بيان له، الأحد، إلى أن ذلك التيار لا يقل خطرًا عن تنظيم «داعش» الإرهابي؛ فهما وجهان لعملة واحدة.

وأعلن كارل نيهامر، وزير الداخلية النمساوي، مساء أمس، عن تمكن قوات الأمن من ضبط مخزن أسلحة يحتوي على عشرات الأسلحة وأكثر من 100 ألف طلقة نارية و6 قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.

وأوضح "نيهامر"، أن الهدف من تجميع تلك الأسلحة تشكيل ميليشيا يمينية إرهابية داخل ألمانيا، وذلك من خلال تهريب تلك الأسلحة إلى اليمين المتطرف هناك، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم خلال تلك العملية، من بينهم شخص معروف بتطرفه اليميني، كما أُلقي القبض على شخصين بولاية "بافاريا" الألمانية على علاقة بقضية تهريب تلك الأسلحة.

في السياق، وجَّه مكتب الادعاء العام بمدينة «ميونيخ» الألمانية اتهامًا لرجل يبلغ من العمر 48 عامًا بتهمة شراء أسلحة بشكل غير قانوني من دولة كرواتيا لصالح متطرفين يمينيين. وحسب التحقيقات فإن تلك الأسلحة كانت موجهة لأحد المنتمين لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. ​