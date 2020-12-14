شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم شمال سيناء» يتفقد مدارس إدارة الحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، صباح الاثنين، عددًا من مدارس أدارة الحسنة التعليمية، لمتابعة حسن سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد «رضوان» انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في إدارة الحسنة التعليمية، مشددًا على الحرص على طابور الصباح وتحية العلم، ومراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه «رضوان» مدير الإدارة ومديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات لاستعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن اجمالى عدد طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى محافظة شمال سيناء يبلغ ١١٤ ألف و٦٧٥ طالبا وطالبة، من بينهم ١٠٤ آلاف و٥٩٨ طالبا وطالبة بالتعليم العام و١٠ آلاف و٧٧ طالبا وطالبة بالتعليم الفنى، موزعين على ٦٢٤مدرسة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية.