كيف تحول محيط بحيرة عين الصيرة إلى أفضل مزار سياحى بالقاهرة؟.. أعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة القاهرة عدد من المشروعات الهامة ومن بينها مشروع تطوير عين الصيرة، بمصر القديمة، والذى حول المنطقة بمحيط متحف الحضارات من خرابة إلى جنة خضراء. ويعرض الخليج 365 مراحل تطوير محيط بحيرة عين الصيرة.. ويعرض الخليج 365 مراحل تطوير محيط بحيرة عين الصيرة.. 1- تم رفع مخلفات القمامة من المنطقة وإعادة تشكيل البحيرة. 2- تدبيش البحيرة وتطهيرها وإنشاء جزيرة بداخلها. 3- تم إنشاء 4 مطاعم بمحيط البحيرة. 4- انشاء عدد من الكافيهات لتخدم الجمهور المتردد عليها. 5- إنشاء مشايات بمحيط البحيرة، وتغطيه محيطها بالنخيل والنباتات. 6- مساحة المشروع 265 ألف متر2، ما يقارب 63 فداناً. 7- المشروع يضم قسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار وأماكن انتظار سيارات. 8- تم انشاء مسرحاً مفتوحاً أمام المتحف القومى للحضارة. 9- المشروع يضم محطة معالجة مياه و4 محطات كهرباء . 10- يتم توزيع 4500 وحدة إنارة، وإنشاء 16 منفذ للوجبات السريعة والمشروبات. 11- تم توزيع عدد من النوافير بالبحيرة على 8 مجموعات. 12- تقع بحيرة عين الصيرة فى الجزء المواجه للمتحف القومى للحضارات بمصر القديمة جنوب القاهرة.

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