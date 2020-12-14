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شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 88 % من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن تغليظ عقوبة جريمة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأصوات التي تنادي بالتغليظ، حتى يمكن السيطرة على التعامل مع منصات التواصل.
وأجرى الخليج 365 استطلاعاً لقرائه، سألهم فيه عن رؤيتهم بشأن تغليظ عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت الأغلبية مؤيدة للمقترحات بنسبة 88%، فيما رفض 12 % من المشاركين فكرة تغليظ العقوبة.
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