شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء «6 أكتوبر»: صفحة المجلس على «فيسبوك» تتلقى آلاف الشكاوى والاقتراحات يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هنا عبدالفتاح، رئيس لجنة الإعلام بمجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء إن صفحة المجلس على موقع «فيس بوك» تتلقي آلاف الشكاوي والإقتراحات اليومية من المواطنين بالمدينة، بالإضافة إلى استعراض جميع ما يقوم به المجلس من انشطة وفاعليات بالمدينه حيث يتفاعل معها ما يزيد على 20 ألف شخص.

وأشارت «هنا» إلى تفعيل خدمة تلقي الشكاوي وحلها من خلال الجروب الذي تم تفعيله على «الوٱتس ٱب» ويضم المختصين بالجهاز للرد على شكاوي المواطنين كلا فيما يخصه.

واستعرضت رئيس لجنة الإعلام بالمجلس بعض الشكاوي المقدمة على أعضاء المجلس.

من جانبه، أوضح المهندس خالد رشدي، أمين عام سر المجلس، أن هذه المشكلات لها شق أخر وهو تحويل نشاط إحدى الوحدات السكنية وتم على الفور تحويل الموضوع للمختصين بالجهاز لإتخاذ القرار المناسب.