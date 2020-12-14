شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الكهرباء لتركيب 250 ألف عداد ذكى × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” عددا من المعلومات المهمة بشأن المشروع التجريبى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطاق 6 شركات توزيع، والذى يتمتع بالعديد من المزايا مواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير، والسداد الإلكترونى.

وفيما يلي مميزات العداد الذكى:

1- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.

2- يتمتع العداد الذكى بإمكانية تركيب شريحة لسهولة التواصل بين شركات التوزيع والمشترك.

3- إمكانية شحن العداد في أى وقت من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.

4- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

5- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

6- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

7- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاذ الرصيد على هاتفه المحمول.

8- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، وأقصي حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

9- لا يحتاج إلى كارت الشحن رصيد بالعداد.

11- يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.

12- انتهت وزارة الكهرباء من تركيب 200 ألف عداد ذكى حتى الآن.

13- جارى الانتهاء من عمل قاعدة بيانات للمشروع التجريبي لتقيمه والتوسع فيه على مستوى الجمهورية.