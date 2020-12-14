كورونا في 24 ساعة| 486 إصابة وتصريحات التعليم بشأن غلق المدارس.. وهذا موعد السيطرة على الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 165 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104875 حالة حتى اليوم.

زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

عمرو أديب: القلق من لقاح فيروس كورونا مشروع

وزير التعليم: المدارس ليس لها الحق منفردة في اتخاذ قرارت الغلق

عضو لجنة مكافحة كورونا يكشف موعد تحديد اللقاح الذي ستعتمده مصر

رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية: اللقاح الصيني أكثر التطعيمات أمانا لهذا السبب

مصدر بـ"التعليم" ينفي تعليق الدراسة في مدرسة مصر للغات بسبب كورونا

"الاستعلامات": تأجيل استلام الشحنة الثانية من لقاح فيروس كورونا

"رغم تأكيدات الأمان".. كل ما تريد معرفته عن الآثار الجانبية للقاحي أكسفورد وفايزر

وزير السياحة: إغلاق 4 منشآت و55 مطعمًا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم ارتداء الكمامة في المنزل بهذه الحالة

وفاة الكاتب بهاء عبدالمجيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

كورونا اليوم: قتل الفيروس خلال دقيقتين بهذه الطريقة.. وهؤلاء أقل عرضة للإصابة

لقاحات فيروس كورونا بين "التشكك والسعي إلى الربح"

رئيس "بيونتيك" الألمانية: هذا موعد السيطرة على وباء كورونا

بعد زيادة الإصابات.. الصحة تعلن مستشفى المطرية مكانا لعزل مرضى كورونا

"لا داعي للرعب".. وزير التعليم: "ولادكم في عنينا"

أمر غير متوقع.. دراسة تكشف: هؤلاء الأطباء أقل عرضة للإصابة بكورونا

أستاذ طب بعين شمس يكشف عن الفئات المستبعدة من لقاح كورونا

وزير الصحة الأسبق: عقار استرازينيكا لمواجهة كورونا سيكون متاحا خلال أسابيع قليلة‎

طارق شوقي: "اللي خايف على ولاده من الكورونا يعلمهم في البيت

وفاة رئيس وزراء دولة أفريقية بكورونا

تراجع معدل نقل مرضى كورونا للمستشفيات في الولايات المتحدة

رويترز: ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض سيحصلون على لقاح كورونا بدءا من الاثنين

رئيس المجلس الأوروبي يتوقع الموافقة على لقاح كورونا في الأسابيع القادمة

ألمانيا تقرر إغلاقا عاما "صارما" إلى حتى 10 يناير

موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

إسرائيل تقلص فترة الحجر الصحي الإلزامي لكورونا

إيطاليا تتخطى بريطانيا وتسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا

السويد تواجه عجزًا في الأطقم الصحية بسبب الاستقالات وسط أزمة كورونا

السعودية: لقاح كورونا المستخدم في المملكة آمن

واشنطن تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح ضد كورونا بنهاية الربع الأول من 2021