شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال مترو أكتوبر ستشمل غلق حارة ونصف من كل اتجاه بشارع الهرم لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة القومية للأنفاق، غلق شارع الهرم استعدادا لبدء تنفيذ وحفر الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم الممتد بطول 14 كم من حدائق الأشجار بـ6 أكتوبر حتى الجيزة.

قالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إن الإغلاق سيكون جزئيا لشارع الهرم وليس كليا باستثناء بعض مناطق تنفيذ المحطات، حيث سيتم غلق حارة ونصف فقط من كل اتجاه، فيما سيتم إجراء تحويلات مرورية لشارعى ترسا وفيصل الموازيان لاستيعاب الكثافات المرورية، لافتة إلى أن الإغلاق سيكون على مراحل مع امتداد أعمال تنفيذ المشروع المخطط تستمر 4 سنوات.

وأكدت المصادر، أن شركات المقاولات المصرية بدأت في تسلم مواقعها بمسار المشروع استعدادا للشروع في التنفيذ من اتجاه حدائق أكتوبر في اتجاه ميدان الجيزة، وأنه يجرى التنفيذ مع محافظة الجيزة والإدارة العامة للمرور لإجراء التحويلات المرورية نحو الشوارع البديلة مع رفع إشغالات السيارات من الشوارع البديلة سواء في فيصل أو ترسا لعدم إعاقة حركة المرور.

والجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد بطول 14 كم و12 محطة ستنفذ الأعمال المدنية له 4شركات هي المقاولون العرب وأبناء حسن علام وبتروجيت وكونكرد، حيث تم حسم المفاوضات معها لتنفيذ هذا القطاع، وجارى التفاوض لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من هذه المرحلة مع تحالف مصرى ياباني، ومخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ هذه المرحلة بالكامل وافتتاحها بالكامل بعد 4 سنوات، كما أن الهيئة تسعى لضغط فترة التنفيذ لتكون أقل من 4 سنوت.