شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 100 طن مخلفات صلبة من وحدة برطس بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبد العاطي، بالجيزة، أكثر من 100 طن مخلفات صلبة وتراكمات وأتربة من منطقة النمر طريق المعسكر ومن منطقة ترعة البرطسية بنطاق وحدة برطس بمركز ومدينة أوسيم إلى المقالب العمومية، ورفع كافة المخلفات، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

وأكدت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الجيزة بشأن تطوير الشوارع، تابع حى الطالبية بقيادة، أشرف تامر، اعمال التطوير بشارع المحولات حيث تم تركيب 57 كشاف ليد بالجزيرة الوسطى.

وفى السياق ذاته، تم مواصلة أعمال تركيب بالوعات صرف الأمطار وأعمال تركيب البلدورات على ترعة الزمر بالعمرانية، تمهيدا للرصف وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية.