​​خبيرة تقترح إنشاء اتحاد سياحي إفريقي إلكتروني بقيادة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة راندا العدوي مؤسس مبادرة التدوين من أجل السياحة، إن عودة انتعاش القطاع السياحي محليا وعالميا لن يكون قبل نهاية عام 2021، موضحة أن الأمر مرتبط بمعدلات الإصابة وتعميم لقاح فيروس كورونا المستجد، ليكونا المعياران لاستقرار حركة قطاعي السياحة والطيران.

وأكدت راندا، في تصريحات لها اليوم، أن السياحة الإفريقية في الفترة الراهنة تحتاج إلى مزيد من التكاتف، لتخفيف الآثار الاقتصادية التي أثرت سلبا على الشركات الصغيرة والناشئة والكبرى، موضحة أن إفريقيا فقدت حركة سياحية -13% من يناير إلى مارس 2020، ومن يناير حتى مايو 2020 نسبة 47% من العام الماضي.

وأشارت إلى أن سبب التراجع يعود للخوف من "كوفيد -19"، موضحة أن الأزمة صحية وليست سياحية، مما يضعنا أمام تحدي صعب، مؤكدة أن الحل يكمن في تشكيل نموذج اتحاد سياحي إفريقي إلكتروني، بقيادة مصر، لعرض التجار بالمختلفة وطرق الحلول، وتقسيم بؤر الإصابات بالأرقام عبر انفوجراف يومي يوضح الحقائق.

وأوضحت العدوي، أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمثل السياحة فيها أكثر من 50% من صادرات الخدمات وحوالي 9% من إجمالي الصادرات، متسائلة فكيف لقطاع اقتصادي ضخم ألا يواكب سرعة التطور التكنولوجي وإدارة الأزمات السياحية الإفريقية عبر اتحاد إلكتروني خاصة في ظل الأزمة المؤخرة التي قيدت حركة الطيران الدولي.

وأشارت الخبيرة السياحية، إلى احتياج القطاع السياحي الإفريقي بنك للأفكار مقسمة ما بين الترويج والترفيه والاقتصاد وإدارة الأزمات والموارد، مؤكدة دون التخطيط والتفكير العلمي والتكنولوجي، لن يطمح سوق السياحة الأفريقية الحصول على المزيد من شريحة السياحة العالمية والتي تقدر بقرابة 1.1 مليار سائح دولي العام الماضي.