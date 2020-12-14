شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «تعليم المنوفية» على واقعة تشهير إدارة مدرسة بطالبات وأولياء أمورهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر أحمد سويد، مدير التربية والتعليم في المنوفية، ما قامت به إدارة مدرسة المساعي الإعدادية بمدينة تلا بنشر أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات ورسوم دخول الامتحان بصفحة المدرسة بموقع «فيسبوك»، قائلا: «اسلوب غير لائق وهيتحاسب اللىى عمل كده».

وأصاف «سويد» أنه لا بد من تسديد الطلاب لقيمة استمارة دخول الإمتحان، مؤكدا أن الطريقة التي تم التعامل بها غير لائقة، وأنه أحال المشكلة إلى مدير عام التعليم بالمديرية لدراسة المشكلة وعرضها عليه لاتخاذ ما يلزم.

كانت الصفحة الرسمية لمدرسة المساعي الإعدادية بنات بمدينة تلا التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، نشرت أسماء 40 طالبة لم تقمن بسداد المصروفات العام الدراسي ورسم الامتحان.

وجاء في منشور المدرسة: «إدارة مدرسة المساعي الإعدادية بنات ترجو من السادة أولياء أمور الطلاب الآتي أسمائهم، وباقى طالبات المدرسة التواصل مع إدارة المدرسة لأهمية الموقف وتمكين أبنائهم من كتابة الاستمارات بعد سداد الرسوم المقررة المصروفات ورسم الامتحان».