شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح لأهالي براني: إقامة 3 محطات تحلية جديدة لمياه الآبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال افتتاح سوق وسويقة برانى الجديد على لقاء أهالى المدينة مقدما لهم التهنئة بالعيد القومى للمحافظة.

واستمع محافظ مطروح لعدد من مطالب الأهالي، التي عرضها كلا من النائبين جمال الشورى ومهدى العمدة عن الاهالى، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمطروح مع التوسع في المشروعات التنموية والخدمية التي توفر حياة كريمة للاهالى في كافة المناطق.

وأشار إلى أنه جارى الانتهاء من مستشفى برانى المركزى لتوفير الرعاية الطبية للاهالى والاستعداد لتجهزيها وفرشها لافتتاحها قريبا.

وأضاف انه تم توجيه اقامة 3 محطات تحلية جديدة لمياه الابار إلى تجمعات غرب برانى لتوفير المياه للاهالى مع التوسع في انشاء الابار والخزانات والتنسيق لبدء تنفيذ منحة ايفاد واستفادة أهالي برانى من جميع المجالات المطروحة لتوفيرحياة كريمة لهم.