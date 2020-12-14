شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء مستشفى سيدي براني المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح خلال زيارته لمدينة برانى اعمال انشاء مستشفى برانى المركزى والتى تخطت نسبة التنفيذ بها 85%، مع اطلاق التيار الكهربى والاسراع في الاعمال، يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى وكلا من النائب جمال الشورى ومهدى العمدة والدكتورمحمد على وكيل مديرية الصحة وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية.

حيث تفقد محافظ مطروح الاقسام المختلفة بالمستشفى، من غرف عمليات رئيسية وصغيرة وغرفة عناية مركزة سعة 8 سرير ،ووحدة غسيل كلوى بسعة 13 سرير وسكن الاطباء والتمريض وغيرها.

واستمع لشرح عن الاعمال الجارية بالمستشفى حيث الانتهاء من كافة المبانى وجارى ادخال المرافق، مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز والمياه بسعة خزان 360 م3والصرف بسعة خزان 300م3، واطلاق التيار الكهربى وكاميرات مراقبة وغيرها من جهود للاسراع في الاعمال والتى اوشكت على الانتهاء مع الاعداد للتجهيز والفرش قريباً.

وتفقد مولد الكهرباء سعة 1 ميجا بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء، كذلك تفقد مولد الاكسجين، مع العمل على تدريب الشركة المنفذة لعدد من الفنيين عليه مع الصيانة الدورية مع امكانية دعم مولد الاكسجين للاحتياج بمستشفيات مطروح الاخرى.