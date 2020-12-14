شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة سوهاج» تتفقد مستشفى جهينة للاطمئنان على جودة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى جهينة المركزى، استهدفت الوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي، ومدي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ومكافحة العدوي.

وتفقدت وكيل الصحة، عيادات المستشفي وأقسامها، مشددة على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة العدوى بمنتهي الحزم، واطمأنت خلال زيارتها لمعمل المستشفي على توافر أكياس الدم ببنك الدم، والمستلزمات اللازمة لإجراء التحاليل الطبيه المختلفة.

وقالت الدكتورة رجاء، أن الزيارة تأتى في إطار المتابعة المستمرة واليومية لمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، ولضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمرضي المترددين على المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، لافتة إلى أنها تفقدت خلال الزيارة المبني الجديد للمستشفي لمتابعة الأعمال الإنشائية القائمة ومعدلات الإنجاز، كما استمتعت إلى بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه الفريق الطبي أثناء العمل داخل المستشفي للوقوف على حلها في أقرب وقت.

ومن جانبه قال المهندس على عبدالساتر الدردير، مدير مشروعات وزارة الصحة بقطاع جنوب الصعيد، أن المبني الجديد بمستشفى جهينة المركزى يتكون من 5 طوابق، وسيضم جميع العيادات الخارجية بتخصصاتها المختلفة، وكذلك جميع الأقسام الداخلية، وأقسام العمليات الجراحية، وعمليات النساء والتوليد، والمناظير، وكذلك سيضم المبني وحدة الغسيل الكلوي بسعة 40 جهاز غسيل كلوي، لافتا إلى أنه من المقرر الإنتهاء من تلك الأعمال الإنشائية في النصف الأول من العام القادم.