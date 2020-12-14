شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: خطط لتطوير الشوارع بالتعاون مع المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنها شكلت لجان متابعة لرصد ومعاينة الشوارع بالأحياء بشكل مفاجئ، ويتم خلالها رصد المخالفات والإشغالات وإمكانية تطوير الشوارع والميادين التي تحتاج إلى ذلك، بمشاركة المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن ذلك بدأ بالفعل بحى البساتين حيث تم إجراء جولة ميدانية بشوارع الحى وعقد لقاء بمسئولى حى البساتين لوضع خطط التطوير.

وأضافت نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أنها ستجرى جولة مشابهة بحى المعصرة لمعاينة الشوارع على الطبيعة بمشاركة لجان المتابعة برئاستها وكذلك لجان المتابعة بالحى برئاسة رئيس الحى.

وأشارت عبد المنعم، إلى أنه يتم تعظيم الاستفادة من مشاركة المجتمع المدنى في أعمال التطوير الجارية بالأحياء وعلى رأسها البنوك، كما يتم وضع ميزانية لكل مشاريع التطوير وذلك بعد إجراء معاينات على أرض الواقع ورصد الأماكن التي تحتاج إلى تطوير.