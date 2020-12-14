شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسنى: لا أستمع إلى المهرجانات وضد منعها.. والتطبيع له شرط واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إنه لا يستمع إلى أغانى المهرجانات مطلقا، ولكن هو مع حرية التعبير وعدم منع هذا اللون من الأغانى لأن لها أشخاصا يستمعون إليها.

وأضاف حسنى، فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أنه فيما يتعلق بالإساءة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم فقد رد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوة خلال زيارته لفرنسا خلال مؤتمره مع ماكرون، مردفا: "مش هتقوم حروب يعنى".

وعن توليه حقبة الثقافة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قال: "عمرى ما حلمت أن أصبح وزيرا للثقافة.. ولكن أدبست فى الموضوع ده واجتهدت فيه، وكان عندى اكتئاب شديد جدا لما مسكت الوزارة".

وتابع: "دخلت الوزارة وابتعدت عن السياسية خالص.. وقعدت أكثر من 20 سنة فى وزارة الثقافة لأن الشغل أخدنى.. والرئيس مبارك كان شايفه إن بعمله شغل ومش بلعب".

وفيما يتعلق بالتطبيع الثقافى مع إسرائيل، قال: "سبب خروجى من اليونسكو إنى كنت ضد التطبيع مع إسرائيل وهما علشان كده وقفوا ضدى.. ولكن الزمن بيتلون، وأنا فى وقت من الأوقات كنت عايز أعرف إسرائيل بتنتج إيه فنيا وثقافيا، ولكن مفيش تطبيع إلا لما يبقى فيه دولة فلسطين.. التطبيع يجي بعد ما تتم عملية الاعتراف بدولة فلسطين ودولة إسرائيل، والمواقف السياسية الموجودة على الساحة تخليك تفكر سياسة، لأن التفكير السياسى له أبعاد أخرى".