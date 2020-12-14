شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: هدفنا استكمال العام الدراسى.. وعلى أولياء الأمور تجاهل الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسى الذى بدأ مع انتشار فيروس كورونا، وانتهى منه 9 أسابيع يسير بشكل جيد جدا، وهناك تواصل مع كل المدارس على مستوى الجمهورية، ويتم متابعة كل المدارس التى تخل بالقواعد الصحية، متابعا بالقول: "الحالة مطمئنة ولا تستدعى أى قلق، ونحن لدينا هدف أساسي هو استكمال العام الدراسى، وكل من يطالب بالإلغاء عليه أن يعلم أن هناك ثمن غالي سندفعه بسبب إلغاء جزء من المناهج".

وتابع الدكتور طارق شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم عقد امتحانات النقل داخل لجان مراقبة فى معادها، وكل من يقول غير ذلك فهى إشاعة تهدف إلى إلغاء الامتحانات، مردفا فى رسالته لأولياء الأمور: "لا تلتفتوا إلى السوشيال ميديا، لأننا تعبنا وانتو كمان تعبتوا، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأن كل ما يتحدث عن إغلاق أو تأجيل فهو كاذب، لأننا لم نقل هذا، وبالتالى نجهز ونذاكر عادي للامتحانات".

وأشار إلى توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحى فى الدولة المصرية فى الفترة المقبلة، يخدم العملية التعليمية بشدة، وتسعى الوزارة إلى تدريب الكوادر البشرية على صيانة أجهزة التابلت، وهذا على قمة أولوياتها.

أضاف شوقى، أنه فيما يخص الاستعدادات للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، فتم إرفاق كل الخطوات المطلوبة على موقع وزارة التربية والتعليم وصحفة الوزير على "فيس بوك"، مبينا: "نسعى إلى مساعدة الطلاب على التأقلم على النظام الجديد على التابلت وكيفية حل طبيعة الأسئلة الجديدة حتى يعرف طرق المذاكرة الخاصة بها.. وهذا الامتحان فرصة ليتدرب الطالب على الامتحان الأساسي والغش ليس مفيد فى هذه الأمور".