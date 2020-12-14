شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: مجلس النواب الجديد يضم كل أطياف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، الفائز في انتخابات مجلس النواب 2020، إن مجلس النواب الجديد فيه تنوع وتعددية سياسية، حيث يمثل فيه كل طوائف وفئات المجتمع، من شباب ومرأة وعمال وفلاحين، بجانب تمثيل كل التيارات السياسية والمستقلين، مشددا على أن هذا التنوع والتعدد سيثرى الحياة النيابية والبرلمانية، وسيكون في صالح الوطن والمواطن، وسيساعد على المرونة في مناقشة وإقرار التشريعات ومناقشة القضايا والمشكلات وحلها.

وأضاف "المندوه"، خلال حواره مع برنامج مساء dmc، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، في فقرة حوارية بعنوان "بعد انتهاء مارثون الانتخابات..آفاق وتحديات جديدة أمام برلمان 2021"، أن قانون مجلس النواب أدى إلى تمثيل الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع، وأن الاختلاف سيكون اختلاف صحى لصالح الوطن والمواطن، مما يضمن وجود حوار تحت القبة يمثل وجهات نظر كل طوائف الشعب.

وتابع النائب حسام المندوه: "مجلس النواب الجديد سيكون مجلس فتى وشاب، ولن نرى مشهد نائب نائم أو غيره، والمرأة سيكون لها دور هام جدا في العمل البرلماني، خاصة أنه في السنوات الأخيرة أصبح للمرأة دور مؤثر وبارز في كل القضايا، وأصبحت تشارك في كل الاستحقاقات الدستورية، وتمثل في مجلس النواب بنسبة 25% من المقاعد، كما تمثل في الحكومة وأصبحت وزيرة، وأصبحت محافظ".

وأكد المندوه، أن البرلمان الجديد سيشد ممارسة النواب دورا تشريعيا ورقابيا قويا لصالح المواطن"، وأضاف أن إجراء الانتخابات في ظل جائحة فيروس كورونا كان تحديا كبيرا، ما يؤكد أهمية مواصلة العمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية،