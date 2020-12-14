شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الأجزاء المقررة لطلاب أولى ثانوى فى امتحان ديسمبر التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المقررة لطلاب الصف الأول الثانوى في الامتحان التدريبى الذى يعقد بعد غدا الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى في مواد التاريخ والجغرافيا والرياضيات واللغة الفرنسية واللغة العربية ومبادئ التفكير الفلسفى والعلمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ذكرت فى بيان صحفى ،خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى ينطلق 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت الوزارة ، يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استعدادا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص ب office 365.

ولمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:

https://moe-register.emis.gov.eg

ويهدف الامتحان التدريبى إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.