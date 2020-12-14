شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن تحديد مناهج امتحان ديسمبر التدريبى للثانوى: سندرس ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم على مطالب أولياء الأمور بنشر المناهج التي ستأتى منها أسئلة الامتحان التجريبى الذى يعقد لطلاب أولى ثانوى الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، قائلا: هذا يوم تدريبي وليس امتحان بالمعنى الدارج وليس به درجات وإنما هو فرصة للتعرف على شكل الأسئلة الجديدة والتأقلم مع التابلت واختبار الشبكات ومع هذا سادرس مع الزملاء تلبية رغبة أولياء الأمور".

وتابع وزير التربية والتعليم عبر جروبات الواتس: لا يوجد داعي للرعب والطلاب في عينينا وينعم بمصادر تعلم لم نحظى نحن بها في نفس عمره، وعلى طلاب المرحلة الثانوية الدخلول على منصة lms.EKB.eg ببك المعرفة المصرى، فهى أكثر عمقا وتخصصا للمرحلة الثانوية فقط ولكنها تحتاج تفعيل حساب لبنك المعرفة أو استخدام البريد الالكتروني الجديد من ميكروسوفت.