شكرا لقرائتكم خبر عن والدة توأم ملتصق بعد فصلهما: زوجى طلقنى بعد رفضى إسقاطهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبي بمستشفي الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، فى إجراء عملية نادرة لفصل توأم ملتصق من أبناء محافظة الدقهلية، بعد جراحة دقيقة للفصل بمنطقتي الظهر والفخذ، وهي من الجراحات النادرة والتى تحتاج إلى ماهرة عالية من الأطباء.

وقالت عفاف محمد جوهر، والدة الطفلتين "لين ولانا"، أحمد الله على سلامة أبنائى، فبعد معاناة كبيرة استمرت 20 شهر، تمت العملية وانفصلت لين عن لانا، مضيفة أن الجراحة كانت خطيرة جدا وبدا أطباء مستشفي الدمرداش التحضير لتلك لعملية لمدة أربعة شهور كاملة، حتى كلل الله مجهودهم بالخير، وتحققت امنيتى.

وأشارت عفاف، إلي أنه منذ أن علم زوجها بحملها فيهما وأنهما ملتصقتين، وطلب منها التخلص منهم، رغم تحذير الطبيب علي خطورة العملية علي حياتها ويمكن أن تسبب عملية الإجهاض إلي وفاة الأم، إلا أن الزوج ارسل لي ورقة الطلاق.

واضافت الام بأنه مرت بأيام عصيبة جدا الفترة الماضية وتحملت الانفصال ومسؤلية أبنائي وكل شئ بعد انفصال الاب، كما أن اسرتي ساعدتني على الرغم من ضيق الحال.

وبعد أن استمريت لمدة 16 شهر حائرة بين لمستشفيات إلا أننا فوجئت بمجلس الوزراء يتواصل معي، ليخبرني بتولي علاج الطفلتين، وإجراء الجراحة لهم، ودخلت بالفعل مستشفي الدمرداش منذ أربعة شهور كاملة وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة نظرا لخطورة العملية واكدت الاشاعات والتقرير أكد اشتراك الطفلتين من منطقة معقدة من الظهر والفخذ. واستمرت التجهيزات داخل المستشفي حتي تمت العملية، وهم الآن موجودين داخل غرفة العناية المركزة.

وأضافت، أنهم يتلقون الرعاية الطبية، وستحتاجان إلي العلاج الطبيعي بعد الخروج، ثم إجراء عملية أخري لكل واحدة منهن لعمل فتحة شرج لكل واحدة، وبالنسبة ل" لانا" ستكون حركتها محدودة وستحتاج إلي العلاج الطبيعي.

وأشارت إلي أنها مع طفلتيها ولن تتركهما أبدا، موجهة الشكر لإدارة مستشفى الدمرداش والتي بذلت جهود كبيرة معها خلال الفترة الماضية، وكذلك الشكر لرئيس مجلس الوزراء والذي تابع إجراء العملية مع إدارة المستشفى.

وقد استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة جدة التوأم "لين ولانا" في شهر أغسطس الماضي بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تواصلت مع جدة التوأم والتي كانت تقطن معهما بمحافظة الدقهلية، وقد طالبت الجدة بإجراء عملية جراحية لفصل منطقتي الظهر والفخذ للتوأمتين الملتصقتين، تم حجز الطفلتين لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لإجراء الجراحة المطلوبة.

وفي نفس الاتجاه أشادت اللجنة الطبية العليا لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان لها، بكفاءة وتميز الأطقم الطبية بمستشفى الدمرادش، وتؤكد على تعزيز قيم التعاون والتكامل والتي تتميز بها إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة في تعاملها مع الحالات الإنسانية والحرجة وذلك تحت قيادة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كما تتقدم اللجنة بالشكر والتقدير لكلًا من الدكتور أشرف عمرو عميد كلية طب عين شمس، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، والدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم جراحة التجميل بطب عين شمس.