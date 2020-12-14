شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تطلق "ديواني كفء" لتدريب العاملين بـ"الوادي الجديد" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، برنامج "ديواني كفء"، لتدريب 25 من العاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، ويشمل التدريب مجموعة المهارات الهامة لأدوارهم القيادية والوظيفية، ويمتد 21 يومًا، ويعد البرنامج نتاجًا للتعاون بين الأكاديمية، ومحافظة الوادي الجديد.

وقالت د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، خريجة الأكاديمية الوطنية، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج التدريبي لنواب المحافظين، وأضافت: "وقد سعت منذ أكثر من عام على تنفيذ مثل هذا البرنامج، وصممت على أن يكون الوادي الجديد أولى المحافظات التي تنفذ فكر متطور وجديد على مستوى المحليات وأن يكون للبرنامج شكل مؤسسي وبتصميم وشعار واحد".

ومن جانبها، قالت نائب محافظ الوادي الجديد: "أشعر بمزيج من مشاعر السعادة والامتنان والفخر، السعادة لأني اعتبر الأكاديمية الوطنية بيتي الثاني، والامتنان لكوني أرى كفاءات وكوادر المحافظة بيتي الأول موجودة اليوم في بيتي الثاني، ومُمتنّة للدكتورة رشا ولجميع القائمين على العمل لإتاحة هذه الفرصة"، وأضافت: "أشعر بالفخر لوصول الأكاديمية الوطنية في وقت قياسي إلى هذه المكانة العظيمة فقد أصبح لها وضعها المحلي والإفريقي والدولي، وهذا إعجاز وليس إنجاز بقيادة حكيمة متميزة نفخر بوجودها على رأس العمل مع زملاء أعزاء وأصدقاء متواجدين كفريق عمل بالأكاديمية".

وشددت "مجدي" على أهمية برنامج "ديواني كفء"، واصفةً إياه بـ"قلب المحليات داخل المحافظات"، لأنها خط التعامل المباشر مع المواطن أساس ومحور العمل الإداري، وقالت: "كل ما نسعى لتحقيقه من التنمية الشاملة والمستدامة والرؤية الواضحة الكاملة لصالح هذا المواطن".

وبحسب بيان صادر عن الأكاديمية، الأحد، يعتبر برنامج "ديواني كفء"، واحدًا من حزمة البرامج المتخصصة، التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتناسب محتواه التدريبي مع الخلفيات العملية، والعلمية، المختلفة للعاملين بالديوان، ويتضمن عدة محاور هامة منها الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، واستراتيجية مصر 2030، وأمن المعلومات والبيانات الكبرى Big Data، والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، وإدارة التغيير ومقوماته، وعلاقات العملاء، وإدارة المشروعات، والتواصل الفعال في بيئة العمل، والعمل الجماعي، وإدارة فرق العمل، والتخطيط الاستراتيجي الفعال، وتم تدريب 20 موظفًا من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في سبتمبر الماضي، ضمن البرنامج.