الأجزاء المقررة لطلاب الصف الأول الثانوي في الامتحان التدريبي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي المقرر خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٠ ديسمبر بجميع المواد.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة اختبارات تدريبية (دون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وناشدت الوزارة الطلاب ضرورة التعامل مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.‏

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن شرائح شركة أورانچ المتاحة لطلاب الصف الاول الثانوي لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر.

وأضاف أن هذه الشرائح تقدم لطلاب اولى ثانوي بشكل مجاني، لكن يتم فقط دفع ١٠ جنيهات لتشغيل الشريحة ثم ٥ جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة ١٠٠٠ ميجابيت.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا توجد اشتراطات او تكاليف اخرى يجب على طلاب اولى ثانوي دفعها في هذا الشأن نهائيا.

وقال الوزير: "تحاول الوزارة إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوي العام الحكومية والخاصة، استعدادا للامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي ستبدأ يوم 15 ديسمبر 2020.

وفيما يلي قائمة المناهج المقررة بالامتحانات التدريبية:

الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠)

الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠)

الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠)

الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠)

الأجزاء المقررة لطلاب الصف الاول الثانوي في الامتحان التدريبي (١٥-٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠)